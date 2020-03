Požar v Mariboru uničil teraso in del ostrešja

Maribor, 20. marca - Mariborski poklicni gasilci so v četrtek popoldne v sodelovanju s prostovoljnima društvoma iz Radvanja in Peker na Pohorski cesti pogasili požar na terasi ene od vrstnih hiš. Ogenj se je sicer razširil tudi na ostrešje. Pri tem sta bila uničena terasa in okoli 70 kvadratnih metrov ostrešja.