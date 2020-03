Uprava za zaščito in reševanje s petkom razglasila požarno ogroženost za vso državo

Ljubljana, 19. marca - Uprava RS za zaščito in reševanje je s petkom razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Od takrat dalje je poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, so sporočili iz centra za obveščanje.