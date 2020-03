Slovenski proizvajalci razkužil delajo s polno paro

Ljubljana, 19. marca - Slovenski proizvajalci različnih dezinfekcijskih sredstev v času epidemije delajo na polno, pri čemer se tudi sami že soočajo s težavami zaradi dobave materiala in surovin. Ob tem pa poudarjajo, da je za domačo rabo pomembno temeljito in pogosto umivanje rok, medtem ko so razkužilna sredstva bolj nujna v bolnišnicah, domovih za ostarele in drugod.