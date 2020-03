Trgovci okrepili dostavne službe zaradi izjemnega povečanja spletnih naročil

Ljubljana, 18. marca - Trgovine, ki potrošnikom ponujajo spletno naročilo prehranskih izdelkov in dostavo nakupov na dom, te dni zaradi epidemije koronavirusa beležijo izjemno povečanje naročil. Na to so se odzvali s povečanjem dostavne službe in novimi prevzemnimi točkami za nakupljeno, ob tem pa poudarjajo, da so sprejeli tudi ukrepe za zaščito zaposlenih.