Ameriški avtomobilski velikani zaradi koronavirusa zapirajo tovarne

Detroit, 19. marca - Ameriška avtomobilska podjetja General Motors, Ford in Fiat Chrysler, ki je sicer v italijanski lasti, so v sredo sporočila, da zaradi širjenja koronavirusa zapirajo tovarne v ZDA, Kanadi in Mehiki. Zaprtje je zahteval sindikat avtomobilske industrije, ki ima okrog 150.000 članov.