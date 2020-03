Ljubljana, 18. marca - Slovenski škofje so konec prejšnjega tedna imenovali Petra Tomažiča za novega generalnega tajnika Slovenske karitas za tri leta. Dosedanji generalni tajnik Cveto Uršič je svoj mandat prekinil zaradi imenovanja za državnega sekretarja na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so sporočili s Slovenske škofovske konference.