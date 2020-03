Posle predali tudi na ministrstvu za delo

Ljubljana, 14. marca - Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je posle danes prevzel novi minister Janez Cigler Kralj. Z odhajajočo ministrico Ksenijo Klampfer sta se pogovorila o vseh aktualnih temah, v ospredju pa so bili ukrepi ministrstva in izvajalskih institucij za zajezitev epidemije koronavirusa.