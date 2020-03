Slovenski dan možganov: Človek ni otok

Ljubljana, 18. marca - Danes obeležujemo slovenski dan možganov, ki ga je na pobudo Sinapse - Slovenskega društva za nevroznanost in Slovenskega sveta za možgane razglasila vlada. Letošnji dan, ki je zaradi izrednih razmer v državi edinstven, je po mnenju predsednice Sinapse Maje Bresjanac priložnost za razmislek o našem odnosu do zdravja, soljudi, narave in planeta.