Predsednik republike častni pokrovitelj Tedna možganov

Ljubljana, 12. marca - Predsednik republike Borut Pahor je danes v predsedniški palači sprejel predstavnike slovenskega društva za nevroznanost Sinapsa, ki že vrsto let s pomočjo drugih organizacij in posameznikov pripravlja Teden možganov. Izročil jim je listino o prevzemu častnega pokroviteljstva nad dogodki v okviru akcije in ob slovenskem dnevu možganov.