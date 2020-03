Semenarna Ljubljana dokončno prodana

Ljubljana, 16. marca - Semenarna Ljubljana, največji pridelovalec in prodajalec semen v Sloveniji, je dobila novega lastnika. To je ljubljanska družba Villager iz srbske agroživilske skupine Agromarket. Pogodbo o prodaji je Deželna banka Slovenije (DBS) kot dosedanja lastnica podpisala pred dnevi, transakcija pa je bila dokončana v petek, so sporočili iz DBS.