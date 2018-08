Semenarna Ljubljana bi z državno pomočjo krepila prodajo

Ljubljana, 5. avgusta - Semenarna Ljubljana, ki čaka na soglasje gospodarskega ministrstva za odobritev državne pomoči v obliki posojila s subvencionirano obrestno mero, namerava s to povečati prihodke od prodaje v Sloveniji in na tujem. Ukrepi prestrukturiranja vključujejo tudi trženjsko, tehnološko in organizacijsko prestrukturiranje družbe, so pojasnili za STA.