ZDA napadle položaje šiitske milice v Iraku

Washington, 13. marca - Ameriška vojska je v četrtek izvedla letalske napade na položaje šiitske milice v Iraku Kataib Hezbolah, ki naj bi bila odgovorna za raketni napad na oporišče severno od Bagdada, v katerem je bilo ubitih in ranjenih nekaj ameriških in britanskih vojakov. Ameriška letala so bombardirala pet različnih lokacij.