V raketnem napadu v Iraku ubiti britanski vojak in Američana

Bagdad, 12. marca - V sredinem raketnem napadu na vojaško oporišče severno od Bagdada sta bila ubita britanski in ameriški vojak ter ameriški podizvajalec, še najmanj 12 ljudi je bilo ranjenih. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče. ZDA, Velika Britanija in Irak so napad obsodili, poročajo tuje tiskovne agencije.