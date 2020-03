Ljubljana, 12. marca - Potem ko smo bili 28. februarja priča padcu in eksploziji meteorida nad Slovenijo in Hrvaško, je geolog Bojan Ambrožič danes sporočil, da so v torek v okolici Novega mesta našli drugi kos meteorita Novo mesto. Masa drugega kosa meteorita znaša 469 gramov, po strukturi je povsem drugačen kot prvi kos, saj gre za brečo.