Podporo predlogoma za omejitev vard napovedali le v koaliciji

Ljubljana, 28. januarja - DZ se je v današnjem nadaljevanju januarske seje lotil prve obravnave vladnega predloga dopolnitev zakona o nadzoru državne meje in predloga novele zakona o varstvu javnega reda in miru. Podporo predlogoma, ki naj bi omogočila pregon oziroma omejitev delovanja t. i. vard ali vaških straž, so napovedali samo v poslanskih skupinah koalicije.