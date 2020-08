Prihodnji teden obravnava v prizivnem procesu proti Mladiću

piše Vesna Rojko

Haag, 23. avgusta - Na Mehanizmu za mednarodna kazenska sodišča v Haagu bo v torek in sredo potekala obravnava v prizivnem procesu bivšega poveljnika sil Republike srbske generala Ratka Mladića, ki je bil leta 2017 obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici in vojnih zločinov med vojno v BiH. Tožilstvo in obramba bosta predstavila svoje argumente.