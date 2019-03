Karadžić pravnomočno obsojen na dosmrtni zapor

pripravila Vesna Rojko in Goran Ivanović

Haag/Zagreb/Sarajevo, 20. marca - Bivši predsednik Republike srbske Radovan Karadžić je bil danes v prizivnem postopku v Haagu pravnomočno obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov med vojno v BiH. Prizivni senat je presodil, da prvostopenjska obsodba na 40 let zapora ni bila zadostna. Svojci žrtev so zadovoljni, v BiH so razdeljeni.