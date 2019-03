Na gregorjevo se ptički ženijo

Ljubljana, 12. marca - Danes je god sv. Gregorja ali gregorjevo, ki naznanja pomlad in je tudi dan, ko se ptički ženijo. Da je prišel čas, ko smo deležni več naravne svetlobe in ni več treba delati pri luči, so v obrtniških krajih na Gorenjskem v preteklosti oznanili tudi tako, da so na predvečer gregorjevega "luč v vodo vrgli". Običaj marsikje ohranjajo še danes.