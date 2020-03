ESČP zavrnilo pritožbo Romov zaradi dostopa do pitne vode, njihovi zagovorniki napovedujejo pritožbo

pripravila Maja oprešnik

Strasbourg/Ljubljana, 10. marca - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je zavrnilo pritožbo dveh romskih družin zaradi nezagotavljanja dostopa do pitne vode v romskih naseljih. Romska skupnost ter njeni podporniki iz Amnesty International Slovenije (AIS) so nad sodbo razočarani. Napovedujejo pritožbo in pričakujejo drugačno razsodbo velikega senata ESČP.