Ministrstvo: Vsi prebivalci do oskrbe z vodo pod enakimi pogoji

Ljubljana, 10. marca - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je po navedbah ministrstva za okolje in prostor z današnjo sodbo Sloveniji priznalo, da so oblasti pozitivno ukrepale glede urejanja problematike dostopa do pitne vode v romskih naseljih. Zatrdili so, da imajo vsi prebivalci oskrbo z vodo urejeno pod enakimi pogoji.