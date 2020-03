Na čelu mariborskega javnega holdinga Lidija Pliberšek

Maribor, 10. marca - Nadzorni svet Javnega holdinga Maribor se je v ponedeljek sešel na ustanovni seji in za vršilko dolžnosti direktorice holdinga soglasno imenoval Lidijo Pliberšek, ki vodi Pogrebno podjetje Maribor. Kot so danes sporočili z občine, gre za izkušeno menedžerko iz domačih vrst, ki zelo dobro pozna delovanje javnih podjetij in mesta samega.