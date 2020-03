Črničan za uboj mame in nasilje v družini nepravnomočno obsojen na 12 let zapora

Nova Gorica, 9. marca - Okrožno sodišče v Novi Gorici je Dragana Kukanjo spoznalo za krivega kaznivega dejanja uboja matere in dolgoletnega nasilja v družini in ga nepravnomočno obsodilo na 12 let zapora. Obtožnica ga je sicer bremenila umora mame. Sodnik Igor Majnik je obdolženemu do pravnomočnosti sodbe tudi podaljšal pripor.