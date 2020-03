Tožilka predlagala 30 let zaporne kazni za obtoženega umora mame Dragana Kukanjo

Nova Gorica, 6. marca - Na novogoriškem okrožnem sodišču se počasi zaključuje sojenje Draganu Kukanji, ki je obtožen povzročitve hude telesne poškodbe in umora mame, nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne hčerke. Državna tožilka Marta Durnik Vukelič je zanj predlagala skupno 30 let zaporne kazni, sodnik Igor Majnik pa bo sodbo razglasil v ponedeljek.