Dars pridobil gradbeno dovoljenje za dela na priključku Gaberke

Ljubljana/Velenje, 7. marca - Dars je v petek od ministrstva za okolje in prostor prejel gradbeno dovoljenje za prva dela na območju priključka Gaberke na odseku hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec. To je prvo gradbeno dovoljenje na severnem delu tretje razvojne osi in tako ena ovira manj na poti do začetka gradnje. Še vedno pa so v teku revizijski postopki pri izbiri izvajalca.