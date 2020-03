V Dravogradu pozivi k razmisleku o več možnih trasah obvoznice

Dravograd, 3. marca - Ob postopkih umeščanja tretje razvojne osi na odseku Slovenj Gradec-Dravograd v prostor v Dravogradu že dlje časa poteka tudi razprava o navezovalni cesti na to os, ki bo hkrati dravograjska obvoznica. Na okrogli mizi Civilne iniciative za obvoznico Dravograd so drevi pozvali k razmislekom o več možnih trasah obvoznice in predstavili nekaj idej.