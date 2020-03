DZ za namestnika varuha potrdil Cotmanovo in Ruparčiča

Ljubljana, 5. marca - DZ je danes potrdil predlog mandatno-volilne komisije za imenovanje dveh namestnikov varuha človekovih pravic. To sta postala nekdanja ministrica za delo Marjeta Cotman in sodnik Jože Ruparčič. Varuh Peter Svetina bo tako spet deloval s pomočjo štirih namestnikov, kot to dopušča zakonodaja.