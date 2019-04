Varuh človekovih pravic išče namestnika

Ljubljana, 5. aprila - V uradu varuha človekovih pravic do 19. aprila zbirajo prijave kandidatov za namestnika varuha. Mandat traja šest let, po poteku pa je namestnik lahko ponovno imenovan. Varuh ima lahko sicer najmanj dva in največ štiri namestnike. Varuh do 12. aprila zbira tudi ponudbe za izvedbo supervizij za zagovornike otrok.