Rusija Navalnemu in njegovi družini blokirala račune

Moskva, 3. marca - Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je danes dejal, da so ruske oblasti zamrznile vse njegove bančne račune in račune njegovih družinskih članov. Njegova tiskovna predstavnica je navedla, da so jih blokirali zaradi preiskave, ki jo proti njegovi protikorupcijski organizaciji FBK vodijo zaradi domnevnega pranja denarja.