V Rusiji racije pri opoziciji

Moskva, 12. septembra - Ruska policija je danes izvedla racije v več deset pisarnah in na domovih privržencev opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Gre za ljudi, ki so to poletje sodelovali na množičnih protestih proti lokalnim volitvam v Moskvi, na katerih so oblasti opozicijskim kandidatom preprečile sodelovanje, same pa nato v nedeljo doživele hud poraz.