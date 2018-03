3. marec - svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

Ljubljana, 3. marca - Danes obeležujemo svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Ta je letos posvečen velikim mačkam, plenilcem, ki so med najbolj ogroženimi prosto živečimi vrstami. Ta dan pa hkrati vabi vse, da te živali spoznajo in poskrbijo za njihovo preživetje, saj je to v naravi močno ogroženo.