Prostovoljci letos ponovno pomagajo žabam prečkati cesto

Cerknica/Kranj, 3. marca - Z nastopom pomladi in toplejših temperatur se začenja tudi čas množičnih selitev dvoživk iz prezimovališč na kopnem do voda. Pri tem morajo med drugim prečkati eno najbolj črnih žabjih točk v Sloveniji - regionalno cesto med Martinjakom in Grahovim. Tam jim bo zato ekipa Notranjskega regijskega parka skupaj s prostovoljci pomagala prečkati cesto.