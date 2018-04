Svet za varovanje okolja pri SAZU pozval k strožjemu varovanju črne človeške ribice

Ljubljana/Črnomelj, 19. aprila - Svet za varovanje okolja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) je nedavno podprl pobudo novomeške območne enote zavoda za varstvo narave in belokranjskega okoljskega društva Proteus za varovanje in ohranitev ogrožene črne človeške ribice v Beli krajini. Odgovorne je hkrati pozval k čimprejšnjemu sprejetju nujnih varovalnih ukrepov.