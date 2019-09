Na mariborski univerzi poimenovali dvorano po prvem rektorju

Maribor, 18. septembra - Na Univerzi v Mariboru so danes s podelitvijo nagrad in priznanj študentom ter podelitvijo naslovov častni doktor ter dobrotnik obeležili Dan univerze. Poklonili so se tudi spominu na 100. obletnico rojstva prvega rektorja in dosedanjo Veliko dvorano rektorata preimenovali v Dvorano Vladimirja Bračiča.