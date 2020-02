ZDA in talibani naj bi podpisali mirovni dogovor

Doha, 29. februarja - ZDA in talibani naj bi danes podpisali mirovni dogovor za Afganistan, ki naj bi tej državi po več kot 18 letih prinesel konec nasilja. Dogovor prinaša bistveno zmanjšanje vojaške prisotnosti ZDA v Afganistanu v zameno za različna varnostna zagotovila talibanov. Pogovori o sporazumu so od leta 2018 potekali v Dohi, vmes so bili večkrat prekinjeni.