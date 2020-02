Rijad, 21. februarja - ZDA in talibani so se dogovorili, da bo v soboto v Afganistanu začelo veljati sedemdnevno zmanjšanje nasilja. Nato naj bi konec prihodnjega tedna podpisali tudi delni mirovni dogovor, poročajo tuje tiskovne agencije. Nato in Rusija sta pozdravila dogovor.