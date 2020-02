Ob padcu meteorita se je zatreslo in močno počilo

Ljubljana/Zagreb, 28. februarja - Državna mreža potresnih opazovalnic je ob 10.32 zabeležila padec meteorita. Dogodek je zaznala tudi potresna opazovalnica Črešnjevec na Dolenjskem, je Arso zapisal na Twitterju. Hrvaški in slovenski mediji objavljajo pričevanja in fotografije očividcev, ki so na nebu zaznali močno svetlobo, potem pa slišali pok in videli bel dim.