Zagovornik načela enakosti: Sporočila ECRI pomemben prispevek k ozaveščanju

Ljubljana, 28. februarja - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik ob poročilu Komisije Sveta Evrope proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) za lani ocenjuje, da so ključna sporočila ECRI pomemben prispevek k ozaveščanju na tem področju. ECRI namreč poudarja, da je vzročna povezava med sovražnim izražanjem na eni strani in diskriminatornimi, tudi nasilnimi dejanji na drugi.