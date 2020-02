Slovenski navijači v Miamiju upajo, da jih bo Dončić za rojstni dan kaj častil

Miami, 28. februarja - Slovenski navijači, ki si bodo nocoj v Miamiju v živo ogledali slovenski košarkarski derbi med gostujočo ekipo Dallas Mavaricks Luke Dončića in domačo ekipo Miami Heat Gorana Dragića se veselijo tekme in upajo, da jih bo Dončić ob praznovanju 21. rojstnega dne tudi kaj častil. Če ne s pijačo, pa vsaj s pozdravom in fotografiranjem.