Dončić bolje razpoložen na slovenski derbi z Dragićem

San Antonio/Miami, 27. februarja - Slovenski košarkarski as Luka Dončić je znova blestel v dresu Dallas Mavericks ter odločilno pripomogel k zmagi s 109:103 proti San Antonio Spurs v severnameriški košarkarski ligi NBA. Pred sobotnim slovenskim obračunom pa še naprej slabo kaže Goranu Dragiću in Miami Heat, ki so izgubili še sedmo od zadnjih devetih tekem.