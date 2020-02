ZZB NOB v pismu Pahorju izrazila zaskrbljenost zaradi krize moralnih vrednot v državi

Ljubljana, 27. februarja - Na Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije so na predsednika republike naslovili odprto pismo, v katerem so izrazili zaskrbljenost zaradi krize moralnih vrednot. Močno jih skrbi razprodaja državne blaginje, zaničevanje korenin lastne preteklosti in politični spopadi za vsakodnevno preživetje politikov, so zapisali v pismu.