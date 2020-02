Janša: SDS je vedno pripravljena na sodelovanje na osnovi ustavnih vrednot

Murska Sobota, 15. februarja - Prvak SDS Janez Janša je v nagovoru na slavnostni akademiji ob 31. obletnici ustanovitve stranke poudaril, da so vrata SDS vedno bila, so in bodo odprta za sodelovanje, in to na osnovi ustavnih vrednot. Ob analizi stanja v Sloveniji je spomnil na troje zaporednih predčasnih volitev in ocenil, da so četrte po vsej verjetnosti blizu.