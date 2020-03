Veljati so začele spremembe študentske ustave

Ljubljana, 1. marca - Z današnjim dnem so v skladu z novelo zakona o skupnosti študentov začele veljati spremembe in dopolnitve študentske ustave. Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) in študentske organizacije univerz so z novimi določbami postale pravne osebe javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določata zakon in ustava.