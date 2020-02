Spletni portal EviDEnca študentskega dela kot pomoč mladim pri dokazovanju delovnih izkušenj

Ljubljana, 10. februarja - Dijaki in študenti bodo lahko odslej s pomočjo spletnega portala EviDEnca študentskega dela zbirali in dokazovali podatke o svojih delovnih izkušnjah in pridobljenih kompetencah. Portal bo omogočal tudi učinkovitejši nadzor, saj bodo podatki na voljo inšpektoratu za delo in finančni upravi. Do njih bo imel dostop tudi zavod za zaposlovanje.