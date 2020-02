V ZDA doslej potrdili 53 okuženih s koronavirusom

Washington, 25. februarja - V ZDA so doslej potrdili 53 primerov okužbe z novim koronavirusom, od tega 39 pri osebah, ki so jih evakuirali s potniške ladje Diamond Princess na Japonskem ter iz kitajskega mesta Wuhan, kjer se je izbruh virusa začel, je sporočil ameriški Center za nadzor nad boleznimi (CDC). Vsi evakuiranci so v karanteni.