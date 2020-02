Easyjet bo Slovenijo povezal še s tretjim londonskim letališčem

Ljubljana, 25. februarja - Britanski nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet, ki z Letališča Jožeta Pučnika že leti v Berlin in na londonski letališči Gatwick in Stansted, bo spomladi začel leteti tudi na Luton. To povezavo je tudi že umestil na svojo spletno stran. S tem bo nadomestil nizkocenovno družbo Wizzair, ki je oktobra ukinila to letalsko povezavo.