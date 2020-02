Na brniško letališče prihaja Israir Airlines

Brnik, 18. februarja - Izraelski letalski prevoznik Israir Airlines vzpostavlja povezavo med Tel Avivom in Ljubljano. Aprila bo v to izraelsko mesto po navedbah STO letel trikrat, v Fraportu Slovenija, ki upravlja z brniškim letališčem, pa zaenkrat razpolagajo z informacijo o dveh letih. Nato naj bi od 23. maja do 13. oktobra opravil po en oz. dva leta tedensko.