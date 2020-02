Občine in komunalna zbornica protestirajo zaradi odpadne embalaže

Ljubljana, 24. februarja - Občine so skupaj z zbornico komunalnega gospodarstva ministru za okolje in prostor Simonu Zajcu napisale protestno pismo v zvezi s problematiko odpadne komunalne embalaže. Nasprotujejo "temu, da se skuša breme nastale situacije prevaliti na občinska komunalna podjetja in s tem posredno na slovenska gospodinjstva".