Inšpektorat proti družbam za ravnanje z odpadno embalažo podal tri ovadbe

Ljubljana, 21. februarja - Inšpektorat za okolje in prostor je lani proti družbam za ravnanje z odpadno embalažo podal tri kazenske ovadbe, so za STA povedali na inšpektoratu. Kot je na četrtkovi novinarski konferenci pojasnil minister za okolje in prostor Simon Zajc, so nekatere družbe po ugotovitvah inšpektorjev pobrale embalažnino, a niso odpeljale embalaže.