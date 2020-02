Delo o ameriški predvolilni tekmi (24. 2.)

Ljubljana, 23. februarja - Barbara Kramžar v komentarju Koga bi v Belo hišo izvolil Vladimir Putin? piše o ameriški predvolilni tekmi ter se glede na še eno odlično uvrstitev demokratičnega socialista Bernieja Sandersa sprašuje o podobnostih in razlikah med njim in Donaldom Trumpom. Obema domnevno skuša pomagati Rusija, a to po avtoričinem mnenju ne bi smelo biti pomembno.