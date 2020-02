Primorske novice o marginalizaciji Primorske (24. 2.)

Koper, 23. februarja - Vesna Humar v komentarju Primorska ostaja na robu piše o marginalizaciji primorskih krajev, ki v nasprotju s stanjem pred desetimi leti niso več med uspešnimi pokrajinami z dobrim standardom in upoštevanja vrednim vplivom na nacionalni prostor. Med drugim to pripiše davčni centralizaciji in zatikanju projekta drugi tir.